  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге август 2022 года стал самым жарким с 1881 года
Сегодня, 13:24
134
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге август 2022 года стал самым жарким с 1881 года

0 0

Однако уже с середины недели ожидается дневная температура в +11…+13 градусов, дожди и северный ветер. 

Август 2022 года в Петербурге стал самым жарким за весь период метеонаблюдений с 1881 года. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Это будет самый жаркий август за весь ряд наблюдений с 1881 года. Даже предстоящее похолодание в последние дни лета не сможет что-то изменить.

Александр Колесов, синоптик

В этом месяце в Северной столице было обновлено четыре суточных температурных рекорда. Последний был зафиксирован 28 августа – теперь максимумом для этого дня считается +30,7 градуса. Однако уже с середины недели ожидается дневная температура в +11…+13 градусов, дожди и северный ветер. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии