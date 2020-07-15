В Петербурге август 2022 года стал самым жарким с 1881 года

Однако уже с середины недели ожидается дневная температура в +11…+13 градусов, дожди и северный ветер.

Август 2022 года в Петербурге стал самым жарким за весь период метеонаблюдений с 1881 года. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Это будет самый жаркий август за весь ряд наблюдений с 1881 года. Даже предстоящее похолодание в последние дни лета не сможет что-то изменить. Александр Колесов, синоптик

В этом месяце в Северной столице было обновлено четыре суточных температурных рекорда. Последний был зафиксирован 28 августа – теперь максимумом для этого дня считается +30,7 градуса. Однако уже с середины недели ожидается дневная температура в +11…+13 градусов, дожди и северный ветер.

Фото: Piter.tv