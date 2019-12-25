Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 18 м/с в пятницу

Днем выпадет мокрый снег и дождь.

В пятницу, 25 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а днем выпадет мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе ожидается понижение температуры до нуля градусов. Днем будет небольшой плюс +2…+4 градусов. Ветер подует с юга, юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с. На дорогах ночью и утром возможна гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее мы писали, что одну из главных магистралей Невского района отремонтируют в 2022 году.

Фото: Piter.TV