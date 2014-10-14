Небольшой минус и отсутствие осадков ожидается в Петербурге 23 февраля

На дорогах возможна гололедица.

В среду, 23 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет немного снега, днем – без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до -4…-6 градусов, днем до -1…-3 градусов. На дорогах возможна гололедица. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее мы писали, что в Петербурге появился информационный сервис об уборке снега и ее качестве.

Фото: Piter.TV