Морозно и снежно будет в Петербурге 22 декабря

Температура воздуха составит -10…-12 градусов.

В среду, 22 декабря, погода в Петербурге сохранит циклонические черты. Облаков в небе будет довольно много, местами пройдет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня останется ниже нормы. Столбики термометров в городе покажут -10…-12 градусов. В Ленобласти -9…-14 градусов, местами похолодает до -19 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге в Новый год.

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