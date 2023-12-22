14 января температура воздуха в Петербурге опустится до -12 градусов

Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег.

14 января синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует передняя часть циклона, центр которого в середине дня расположится над восточной частью Балтийского моря. Он станет причиной облачной погоды, пройдет небольшой снег. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха -10…-12 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать – к вечеру барометры покажут 741 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV