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Погода в Ленобласти и Петербурге на 10 ноября
Сегодня, 17:45
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Погода в Ленобласти и Петербурге на 10 ноября

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тепло

В Санкт-Петербург и Ленинградской области продолжается осень, хотя ночью уже морозно — впереди зима. Дождей и заморозков синоптики не обещают в ближайшее время. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 10 ноября, покажут до +2 градусов. 

Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, северный, днем переменный слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Леус сообщил, что магнитная буря продлится ещё два дня.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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