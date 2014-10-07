Погода в Ленобласти и Петербурге на 10 ноября

тепло

В Санкт-Петербург и Ленинградской области продолжается осень, хотя ночью уже морозно — впереди зима. Дождей и заморозков синоптики не обещают в ближайшее время. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 10 ноября, покажут до +2 градусов.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, северный, днем переменный слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Леус сообщил, что магнитная буря продлится ещё два дня.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"