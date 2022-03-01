Воскресенье в Петербурге будет дождливым и облачным

Завтра, 8 июня, теплом жителей и гостей Северной столицы не порадует.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбики термометров покажут +13...+15°C при юго-восточном и южном ветре, днем температура поднимется до +17...+19°C с переходом ветра на юго-западное и западное направление. Атмосферное давление в ночные часы будет постепенно понижаться, тогда как в дневное время существенных изменений не прогнозируется.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ближайшую неделю вода в петербургских водоемах не прогреется.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")