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Петербург и Ленобласть готовятся к ночным ливням: погода на 22 июня
Сегодня, 17:54
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Петербург и Ленобласть готовятся к ночным ливням: погода на 22 июня

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Столбики термометров покажут днём до +17 градусов.

В ночь на воскресенье, 22 июня, в Петербург придут дожди, местами переходящие в ливни. Об этом предупредили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ночью ожидается облачная погода с дождями, а днём — переменная облачность с кратковременными осадками в отдельных районах.

Температурный режим и ветер: ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов при восточном и северо-восточном ветре, днём воздух прогреется до +15...+17 градусов с северным и северо-восточным ветром умеренной силы.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днём начнёт постепенно повышаться. МЧС рекомендует жителям города быть осторожными в условиях непогоды и учитывать прогноз при планировании поездок.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Колесов опроверг слухи об отсутствии лета в Петербурге.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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