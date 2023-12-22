В Петербурге 9 февраля антициклон укрепляет морозы

Температура воздуха в Северной столице -12…-14 градусов.

Перед выходными условия погоды в Северной столице будут формироваться в противоборстве гребня скандинавского антициклона, влияющего на западную половину региона, и облачной системы атмосферного фронта, накрывающей восток территории.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, 9 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, а на востоке Ленобласти местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в Северной столице -12…-14 градусов, в Ленинградской области -10…-15 градусов, местами до -20. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу ожидается без осадков и -10…-12 градусов.

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Фото: Piter.tv