  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург 9 февраля останется на южной периферии обширного циклонического вихря
Сегодня, 7:54
108
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 9 февраля останется на южной периферии обширного циклонического вихря

0 0

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

В четверг 9 февраля, Петербург останется на южной периферии обширного циклонического вихря,  рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе сохранится облачная погода, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, во второй половине дня гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается небольшой снег, днем около 0 градусов

Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии