В Петербурге 9 декабря ожидается без осадков

При этом столбики термометров останутся в зоне небольших отрицательных температур.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей 9 декабря сформирует гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и оградит Петербург от осадков. При этом столбики термометров останутся в зоне небольших отрицательных температур. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 9 декабря в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Во вторник ожидается без существенных осадков, ветрено и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv