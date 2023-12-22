В Петербурге 9 апреля температура будет выше нормы

Температура воздуха в Петербурге +13…+15 градусов.

Северная столица 9 апреля окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклоническими вихрями. В регионе будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, а кратковременные дожди пройдут лишь на юго-западе области. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с.

В среду вечером пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, максимальная температура +19…+21 градус.

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Фото: Piter.tv