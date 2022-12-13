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В субботу в Петербурге обещают солнце и кратковременные дожди
Сегодня, 9:04
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В субботу в Петербурге обещают солнце и кратковременные дожди

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Столбики термометров покажут +19 градусов.

Сегодня, 13 мая, в Петербурге обещают тепло. Горожане смогут насладиться майским солнцем. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Иногда солнце будет прятаться за облаками. В течение дня могут выпадать осадки. Подует северо-западный, северный умеренный ветер. 

Воздух в городе на Неве прогреется до  +19 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: Петербург посетили 770 тыс. туристов на майских праздниках.

Фото: Pxhere

Теги: кратковременные дожди, погода, прогноз погоды, тепло
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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