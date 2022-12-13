В субботу в Петербурге обещают солнце и кратковременные дожди

Сегодня, 13 мая, в Петербурге обещают тепло. Горожане смогут насладиться майским солнцем. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Иногда солнце будет прятаться за облаками. В течение дня могут выпадать осадки. Подует северо-западный, северный умеренный ветер.
Воздух в городе на Неве прогреется до +19 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Ранее на Piter.tv: Петербург посетили 770 тыс. туристов на майских праздниках.
Фото: Pxhere
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