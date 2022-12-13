Суббота в Петербурге будет холодной и дождливой

Столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Сегодня, 6 мая, в Петербурге будет свежо. На погоду будут влиять циклон с востока и антициклон с запада. Небо затянет облаками, но иногда горожане будут видеть солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Без зонта на улицу в этот день лучше не выходить. В Северной столице пройдет небольшой дождь, выпадет снежная крупа.

Столбики термометров покажут +6...+8 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге световые проекции украсят фасады домов ко Дню Победы.

Фото: Pxhere