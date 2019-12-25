В Петербурге 8 июня воздух прогреется до +20 градусов

Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг большую часть дня Петербург проведёт под влияние довольного сухого теплого сектора циклона. И только вечером скажется приближение холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе 8 июня ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер северо-западный 49 м/с.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди, преимущественно ночью и в начале дня, и понижение температуры до +14…+16 градусов.

Фото: Piter.TV