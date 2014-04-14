В Ленобласти 8 июня ожидается до +22 градусов

Без существенных осадков.

В Ленинградской области в четверг, 8 июня, ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ожидается без существенных осадков, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до +9, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербург к выходным придёт потепление до +23 градусов.

Фото: Piter.tv; МЧС