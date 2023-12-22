В Петербурге 8 февраля температура останется существенно ниже климатической нормы

Температура воздуха в Петербурге -12…-14 градусов.

В четверг, 8 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а температура воздуха останется существенно ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -12…-14 градусов, в Ленинградской области -11…-16 градусов, местами до -17…-22 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и -11…-13 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv