  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 8 февраля температура останется существенно ниже климатической нормы
Сегодня, 8:07
165
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 8 февраля температура останется существенно ниже климатической нормы

0 0

Температура воздуха в Петербурге -12…-14 градусов.

В четверг, 8 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а температура воздуха останется существенно ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -12…-14 градусов, в Ленинградской области -11…-16 градусов, местами до -17…-22 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и -11…-13 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии