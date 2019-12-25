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8 апреля в Петербурге воздух прогреется до +8..+10 градусов
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

8 апреля в Петербурге воздух прогреется до +8..+10 градусов

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При этом погода будет облачной, временами будут идти дожди.

Перед выходными синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом  продолжит формировать североатлантический циклон "Назима". Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Циклон, выходя своим центром в акваторию Ботнического залива, сделает погоду облачной, временами будут идти дожди, а температурный фон ожидается на 3-4° выше климатической нормы. В Северной столице 8 апреля воздух прогреется до +8..+10 градусов, в Ленобласти до +7..+12.

В субботу пройдут кратковременные дожди и будет на 1-2 градуса прохладнее.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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