8 апреля в Петербурге воздух прогреется до +8..+10 градусов

При этом погода будет облачной, временами будут идти дожди.

Перед выходными синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать североатлантический циклон "Назима". Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Циклон, выходя своим центром в акваторию Ботнического залива, сделает погоду облачной, временами будут идти дожди, а температурный фон ожидается на 3-4° выше климатической нормы. В Северной столице 8 апреля воздух прогреется до +8..+10 градусов, в Ленобласти до +7..+12.

В субботу пройдут кратковременные дожди и будет на 1-2 градуса прохладнее.

Фото: Piter.tv