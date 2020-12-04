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В Ленобласти 8 апреля будет дождь и до +14 градусов
Сегодня, 15:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 8 апреля будет дождь и до +14 градусов

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Ночью и утром местами туман.

Перед выходными в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 8 апреля пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом. Днем также возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1..+4, днем +9...+14 градусов. Ночью местами возможна гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: апрель, весна, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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