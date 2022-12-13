  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Циклон "Хилмар" принес в Петербург осадки
Сегодня, 9:04
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Циклон "Хилмар" принес в Петербург осадки

0 0

В городе будет теплая погода.

Сегодня, 26 марта, в Петербурге господствует циклон "Хилмар". Он принесет в город обильные дожди и тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Сегодня территория северо-западных и центральных районов Европейской России будет находиться под влиянием североатлантического циклона "Хилмар" и системы связанных с ним атмосферных фронтов", – написал синоптик.

Михаил Леус, синоптик центра"Фобос"

Небо над городом затянет облаками. Столбики термометров покажут +6 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью до 9 м/с.

Ранее на Piter.tv: на Арцеуловской улице и на Комендантском проспекте промывают систему водоснабжения.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, леус, погода, фобос, циклон хилмар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии