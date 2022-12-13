Циклон "Хилмар" принес в Петербург осадки

В городе будет теплая погода.

Сегодня, 26 марта, в Петербурге господствует циклон "Хилмар". Он принесет в город обильные дожди и тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня территория северо-западных и центральных районов Европейской России будет находиться под влиянием североатлантического циклона "Хилмар" и системы связанных с ним атмосферных фронтов", – написал синоптик. Михаил Леус, синоптик центра"Фобос"

Небо над городом затянет облаками. Столбики термометров покажут +6 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью до 9 м/с.

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Фото: Piter.tv