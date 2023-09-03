В Петербурге 7 ноября мало солнца, но тепло

Температура воздуха 7 ноября в Петербурге +5…+7 градусов.

В четверг в формирование условий погоды в Северной столице вмешается гребень антициклона. Усиливаясь с запада, он сохранит в небе над регионом обширные поля облаков, а вероятность дождей будет минимальна. В вечерние часы местами возможны туманы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 7 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +6…+8 градусов.

К выходным в Петербурге потеплеет.

Фото: Piter.TV