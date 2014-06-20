В Петербурге 7 мая будет на 9 градусов ниже климатической нормы

Приток солнечного тепла окажется ограничен.

В среду Северная столица будет ощущать влияние северо-западной периферии циклона, выходящего в центр Европейской России. В регион продолжат поступать холодные воздушные массы, что сформирует преимущественно облачную погоду, пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. Приток солнечного тепла окажется ограничен и дневная температура будет на 8-9 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщили синоптики "Фобос".

Температура воздуха 7 мая в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, ночью +2…+4 градуса, днём +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv