В Ленобласти 7 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

В Ленинградской области перед праздничными выходными ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В Ленинградской области 7 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Инфографика: МЧС Ленобласти
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что до середины мая в Петербурге и Ленобласти периодически будет идти снег.
Фото: Piter.tv
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