В Ленобласти 7 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

Днем +3...+8 градусов.

В Ленинградской области перед праздничными выходными ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Ленинградской области 7 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Инфографика: МЧС Ленобласти

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что до середины мая в Петербурге и Ленобласти периодически будет идти снег.

Фото: Piter.tv