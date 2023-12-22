Петербург 7 марта находится в ожидании атмосферного фронта

Температура воздуха 7 марта в Петербурге 0…+2 градуса.

Сегодня управление синоптической ситуацией в Северной столице постепенно перейдёт к приближающемуся с севера атмосферному фронту. Он уже закрыл небо плотными облаками и существенных прояснений сегодня ожидать не стоит. Небольшие осадки в смешанной фазе доберутся до региона только ночью, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 7 марта в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В пятницу местами пройдут небольшие осадки и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv