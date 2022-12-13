В Петербурге 7 марта будет морозная погода

7 марта ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

В предпраздничный день метеорологические условия в Петербурге сформирует небольшой гребень антициклона. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

7 марта ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на территории Ленобласти местами ещё пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов, по области -2…-7°. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду временами будет идти снег и 0…-2 градуса.

Фото: Piter.tv