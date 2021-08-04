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В Петербурге 7 июня воздух прогреется до +17 градусов
Сегодня, 8:01
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В Петербурге 7 июня воздух прогреется до +17 градусов

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Температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

В среду Петербург окажется под влиянием тыловой части небольшого, но довольно активного циклона, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь в восточной половине Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

Температура воздуха 7 июня в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый.

В четверг ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди, днем +17…+19 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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