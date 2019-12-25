В Ленобласти 7 июня воздух прогреется до +19 градусов

Ночью 7 июня пройдут кратковременные дожди, днём местами.

В середине рабочей недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность, станет немного теплее. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 7 июня пройдут кратковременные дожди, днём местами. Ночью в отдельных районах грозы. Ветер ночью западный, юго-западный 4-9 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем – повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС