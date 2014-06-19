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В Петербурге 7 июля ожидается не более +22 градусов
Сегодня, 8:05
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В Петербурге 7 июля ожидается не более +22 градусов

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Пройдут кратковременные дожди.

Перед выходными синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием и прохождением холодного фронтального раздела с запада.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, по Ленобласти местами прогремят грозы.

Температура воздуха 7 июля в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер западный 5-10 м/с.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди, днём чуть выше +20 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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