В Ленобласти 7 июля ожидаются кратковременные дожди и до +25 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода.

В Ленинградской области перед выходными будет облачная с прояснениями погода. Такой прогноз сделали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 7 июля ночью пройдёт небольшой, местами умеренный, днём – кратковременный дождь. Местами ливни, грозы, град. Ветер ночью переменный 2-6 м/с, днём на западе западный, северо-западный 6-11 м/с, на востоке переменный 2-6 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, местами до +9, днём +20...+25 градусов.

Фото: МЧС; pxhere