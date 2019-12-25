Петербург 7 июля может побить температурный рекорд

Днём термометры покажут +30…+32 градуса, ветер южный 3-8 м/с.

В среду, 7 июля, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать периферия антициклона, вышедшего в центральную часть Европейской России. При переменной облачности дождей не ожидается. Температурные показатели могут побить рекорд. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Днём термометры покажут +30…+32 градуса, ветер южный 3-8 м/с.

Сегодня возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который составляет +31,4°, и установлен он был в 2010 году.

Аномально жаркая погода вернется в Ленобласть с 7 по 9 июля.

Фото: Piter.tv