Петербург 7 февраля окажется под влиянием тёплого фронта

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

Во вторник, 7 февраля, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние тёплый атмосферный фронт, который скользнёт вдоль северных границ региона, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается преобладание облачной погоды, местами, преимущественно в северо-западных районах, пройдёт небольшой снег, гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В среду пройдут небольшие осадки и 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv