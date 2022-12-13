В Ленобласти 7 февраля ожидается до -5 градусов

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 7 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами до -13, днём 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем – мало меняться.

Фото: pxhere.com; МЧС