В Петербурге 7 августа пройдут кратковременные дожди

Днём +21…+23 градуса.

Медленно уходящий на юго-восток циклонический вихрь сегодня еще зацепит Северную столицу своим северо-западным краем. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели изменятся не существенно. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 7 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)