В Ленобласти 7 августа пройдут кратковременные дожди

Ночью местами возможен слабый туман.

В Ленинградской области в среду, 7 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью местами возможен слабый туман, днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, у водоемов до +17, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС