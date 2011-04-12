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В Ленобласти 7 августа пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 14:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 7 августа пройдут кратковременные дожди

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Ночью местами возможен слабый туман.

В Ленинградской области в среду, 7 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью местами возможен слабый туман, днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, у водоемов до +17, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей,

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