В Петербурге 7 апреля ожидается небольшой "плюс"

Также в течение дня могут быть осадки.

На метеорологические условия в Петербурге в понедельник окажет влияние атмосферный фронт. Вытянувшись с юго-запада на северо-восток, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурный фон переместится в зону слабо положительных температур. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 7 апреля в Санкт-Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ожидается без существенных осадков и +3…+5 градусов.

При этом март в Петербурге завершился рекордными +14,1 °C днём и +7,9 °C ночью.

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Фото: Piter.tv