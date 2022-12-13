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Сегодня на погоду в Петербурге будет влиять центральная часть циклонического вихря
Сегодня, 9:03
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Сегодня на погоду в Петербурге будет влиять центральная часть циклонического вихря

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Подует восточный ветер со скоростью девять метров в секунду.

На погоду в Петербурге в воскресенье, 19 февраля, будет влиять центральная часть циклонического вихря. В городе на Неве сохранится облачная погода. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

В Северной столице ожидается снегопад. Столбики термометров покажут до -5 градусов. В Ленобласти температура упадет до -7 градусов. Подует восточный ветер со скоростью девять метров в секунду.

В понедельник обещают небольшой снег. В Петербурге похолодает до минус шести градусов.

Ранее на Piter.tv: в парке Сосновка пенсионерка лепит портреты  из снега.

Фото: Unsplash

Теги: климат, леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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