Сегодня на погоду в Петербурге будет влиять центральная часть циклонического вихря

Подует восточный ветер со скоростью девять метров в секунду.

На погоду в Петербурге в воскресенье, 19 февраля, будет влиять центральная часть циклонического вихря. В городе на Неве сохранится облачная погода. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице ожидается снегопад. Столбики термометров покажут до -5 градусов. В Ленобласти температура упадет до -7 градусов. Подует восточный ветер со скоростью девять метров в секунду.

В понедельник обещают небольшой снег. В Петербурге похолодает до минус шести градусов.

Ранее на Piter.tv: в парке Сосновка пенсионерка лепит портреты из снега.

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