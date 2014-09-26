Петербург 6 сентября окажется в холодном тылу циклона

В регионе ожидается ветреная погода с переменной облачностью.

В среду Северная столица окажется под влиянием тыловой, холодной части атлантического циклона, выходящего своим центром на северо-восток европейской территории страны. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается ветреная погода с переменной облачностью, на западе территории обойдётся без существенных осадков, а в восточной половине области пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха 6 сентября в Петербурге +16…+18 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг ожидается без осадков и +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv