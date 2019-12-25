В Ленобласти 6 сентября ожидается до +18 градусов

Днём местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в среду, 6 сентября, ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в начале ночи в прибрежных районах местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +5, днем +13...+18 граулсов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Фото: pxhere; МЧС