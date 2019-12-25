В Петербурге 6 октября будет перерыв в дождях

Температура воздуха 6 октября в Петербурге +8…+10 градусов.

Перед выходными Петербург будет ощущать на себе влияние небольшого гребня антициклона, вклинившегося между двух активных циклонов. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь на востоке Ленобласти еще пройдут дожди, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 6 октября в Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В субботу будут идти обильные дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv