В Ленобласти днём 6 октября ожидается не более +10 градусов

Днём местами небольшой дождь.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 6 октября облачно, днём переменная облачность. Ночью в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, днём местами небольшой дождь. Ветер ночью северный, северо-западный 6-11 м/с, днём северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днём +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, во второй половине дня – понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС