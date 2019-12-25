6 мая в Петербурге потеплеет до +18 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Перед вторыми майскими выходными Петербург окажется в тёплом секторе далёкого циклона, центр которого выходит на запад акватории Баренцева моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, рост температуры продолжится. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге прогреется до +16..+18, по Ленобласти до +14..+19 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст.

В субботу будет также тепло, но местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.tv