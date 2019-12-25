В Ленобласти 6 мая воздух прогреется до +18 градусов

Ночью местами похолодает до -2 градусов.

Перед очередными длинными выходными в Ленобласти ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 6 мая, в регионе существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1..+6, местами до -2 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Синоптик: 9 мая в Петербурге будет также прохладно, как и 1 мая.

Фото: МЧС; Piter.tv