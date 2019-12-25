Синоптик: 9 мая в Петербурге будет также прохладно, как и 1 мая

В среду, 4 мая, в Петербурге пережили самый холодный день в начале мая. Об этом главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале.
Плохо, что 9 мая никак не хочет быть теплее 1 мая.
Александр Колесов
По словам синоптика, сейчас в Петербурге началось значительное потепление и температура воздуха, в ближайшие два дня, приблизится к +15…+20 градусам. Но, 8 мая, в тылу очередного циклона снова похолодает. Поэтому по прогнозу, 9 мая в Петербурге максимальная температура воздуха будет в районе +10…+12 градусов. В дальнейшем станет теплее, и второй праздничный период будет более теплым, чем первый.
Получается, что 1 и 9 мая в Петербурге будут почти одинаковые по максимальной температуре.
Фото: Piter.tv
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