Петербург 6 марта находится на периферии антициклона

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

В среду, 6 марта, погоду в Северной столице продолжит формировать гребень скандинавского антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без осадков, а пришедший к берегам Невы холодный воздух начнёт постепенно прогреваться, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv