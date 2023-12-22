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Петербург 6 марта находится на периферии антициклона
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 6 марта находится на периферии антициклона

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Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

В среду, 6 марта, погоду в Северной столице продолжит формировать гребень скандинавского антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без осадков, а пришедший к берегам Невы холодный воздух начнёт постепенно прогреваться, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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