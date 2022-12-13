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В Петербурге температурный фон продолжит постепенно повышаться
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В Петербурге температурный фон продолжит постепенно повышаться

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Температура воздуха 6 апреля в Петербурге +6…+8 градусов.

В четверг, 6 апреля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена гребнем антициклона с северо-востока. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В начале дня небо закроют плотные и низкие слоистые облака, в которых, по мере прогрева воздуха, будут появляться прояснения. Осадков не ожидается, а температурный фон продолжит постепенно повышаться.

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, по Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу без осадков и +7…+9 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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