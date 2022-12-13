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Днём 6 апреля в Ленобласти воздух прогреется до +10 градусов
Сегодня, 15:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Днём 6 апреля в Ленобласти воздух прогреется до +10 градусов

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Ночью местами до -8 градусов.

В четверг, 6 апреля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, днём без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -8, днём +5...+10 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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