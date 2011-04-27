В Петербурге 5 сентября воздух прогреется до +21 градуса

К вечеру возможны кратковременные дожди.

Во вторник за погоду в Северной столице будет отвечать периферия атлантического циклона, выходящего своим центром в акваторию Баренцева моря. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Периферия циклона принесёт в регион обширные поля облаков, которые ближе к вечеру принесут дожди. Температура воздуха 5 сентября в Петербурге +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В среду ожидается без осадков и +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv