В Ленобласти 5 сентября ожидается до +22 градусов

Во второй половине дня, преимущественно на севере, местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 5 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник обойдётся без существенных осадков, во второй половине дня, преимущественно на севере, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +6, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС