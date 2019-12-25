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В Ленобласти 5 сентября ожидается до +22 градусов
Сегодня, 14:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 5 сентября ожидается до +22 градусов

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Во второй половине дня, преимущественно на севере, местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 5 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник обойдётся без существенных осадков, во второй половине дня, преимущественно на севере, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +6, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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