Только в середине недели ожидается кратковременный дождь.

На этой неделе в Петербурге сохранится теплая погода. Большую часть недели будет сухо, температура воздуха в начале недели до +20 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Только в середине недели ожидается кратковременный дождь. <…> Кроме кратковременных дождей в среду несколько понизится температура воздуха, так как будет облачно и ветрено. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха днём 6 и 7 сентября понизится до +16…+18 градусов, но в последующие дни снова вернется к +20 градусам.

Также синоптик отметил, что на территории Ленинградской области в ночные часы уже заметно холодает. В отдельных районах области температура может понижаться до +6 градусов.

Фото: Piter.tv