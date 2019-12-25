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В Петербурге 5 ноября ожидается снег, переходящий в дождь
Сегодня, 8:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 ноября ожидается снег, переходящий в дождь

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Температура воздуха 5 ноября в Петербурге +1…+3 градуса.

Северная столица во вторник окажется на пути тёплого атмосферного фронта. Он постепенно закроет небо над регионом плотными облаками, во второй половине дня возможен мокрый снег, местами переходящий в дожди. Также в первой половине дня – гололедица – рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 ноября в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В среду местами пройдут небольшие дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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